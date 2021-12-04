Из Белоруссии в Ирак на вывозных рейсах вернулись более 2,7 тысячи граждан

На эвакуационных рейсах из Белоруссии в Ирак вернулись более 2,7 тыс. граждан, заявил посол Ирака в России и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни.

Он отметил, что 4 декабря рейсом, организованным силами иракского правительства совместно с местным посольством и региональным правительством Курдистана, на родину вернулись 419 иракцев.

«Всего до настоящего момента было перевезено 2722 гражданина, желавших добровольно вернуться из Белоруссии в Ирак», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск постарается решить вопрос с мигрантами до конца года.

Он предложил врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель механизм разрешения миграционного кризиса, согласно которому она должна была вести переговоры с Евросоюзом, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию.

Минск был готов взять на себя обязательства по содействию в возвращении остальных 5 тыс. мигрантов на родину.

В кабмине ФРГ сочли неприемлемым открытие гумкоридора для беженцев в Германию.