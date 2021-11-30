Лукашенко сообщил, что Минск постарается решить вопрос с мигрантами до конца года

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Белоруссия постарается разрешить миграционный кризис на границе с Польшей до конца года, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко сообщил, что Минск постарается решить вопрос с мигрантами до конца года
  • AP

«Я ей (врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель. — RT) сразу сказал... Я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, то в Гродно», —  сказал он в интервью РИА Новости.

Белорусский лидер отметил, что законно находящихся на территории республики ближневосточных беженцев попросят вернуться обратно, так как гуманитарного коридора не будет.

Он добавил, что к настоящему времени в Ирак из Белоруссии вернулись уже более 1 тыс. мигрантов.

Лукашенко ранее предложил Ангеле Меркель механизм разрешения миграционного кризиса, согласно которому она должна была вести переговоры с Евросоюзом, в том числе по организации гумкоридора в Германию. 

Минск был готов взять на себя обязательства по содействию в возвращении остальных 5 тыс. мигрантов на родину.

В кабмине ФРГ сочли неприемлемым открытие гумкоридора для беженцев в Германию.

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