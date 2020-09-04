Джабаров оценил призыв МИД Украины остановить «Северный поток — 2»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал Запад пересмотреть политику относительно «Северного потока — 2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

«То есть при этом оставить газопровод, который идёт через Украину, на котором она зарабатывает очень хорошие деньги, но ни в коем случае не допустить «Северный поток — 2». В чём разница, какой газ будет идти? Один и тот же газ будет идти по разным трубам, но здесь Украине это выгодно, и они не брезгуют российским газом, а «Северный поток — 2» они считают «угрозой» для всей Европы», — подчеркнул Джабаров.

По словам сенатора, Украина слишком сильно «активизировалась» последнее время.

«Украина пытается за счёт «сдерживания» России получить какие-то дивиденды. Ничего она не получит. Как вести себя России — наверное, обойдёмся без советов Украины», — заключил парламентарий.

Ранее Кулеба призвал Запад пересмотреть политику относительно строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Дипломат призвал «очень комплексно подойти к этому вопросу» и «наконец-то принять меры, которые максимально повысят цену для России за её действия».

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Российское посольство призвало партнёров избегать политизации инцидента.

После этого немецкая оппозиционная партия «Зелёные» призвала правительство остановить строительство «Северного потока — 2». С аналогичным призывом выступил американский сенатор Том Коттон.

В Кремле назвали такие заявления эмоциональными и подчеркнули, что речь идёт о коммерческом проекте, который в интересах энергобезопасности всего Европейского континента.