В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте

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СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте

«Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о взрывах салютных установок 3 июля 2019 года в Минске… Материалы переданы прокурору для направления в суд», — говорится в сообщении на сайте белорусского СК.

Во время салюта в День независимости 3 июля 2019 года в Минске из-за взрыва фейерверочных изделий погибла женщина, ещё не менее десяти человек пострадали.

Пресс-служба Министерства обороны Белоруссии заявила, что, предположительно, причиной взрывов фейерверков в Минске, в результате которых есть пострадавшие и погибшие, являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники.

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