Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

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Пресс-служба Министерства обороны Белоруссии заявила, что предположительной причиной взрывов фейерверков в Минске, в результате которых есть пострадавшие и погибшие, являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники.
Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

«Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм)», — говорится в сообщении белорусского Минобороны.

Отмечается, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены.  

«Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это редчайший случай», — отметили в Минобороны.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пятеро были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта. СК Белоруссии возбудил уголовное дело.

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