Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта.

«К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти её не удалось», — приводит БЕЛТА слова Караника.

По его словам, остальным пяти пострадавшим помощь оказана на месте, они доставлены в ближайшие больницы.

Ещё трое пациентов с ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приёмный покой больниц города.

Ранее Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины от осколка снаряда во время праздничного салюта по случаю Дня независимости республики в Минске.