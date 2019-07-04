Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске

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Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта.
Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске
  • РИА Новости

«К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти её не удалось», — приводит БЕЛТА слова Караника. 

По его словам, остальным пяти пострадавшим помощь оказана на месте, они доставлены в ближайшие больницы.

Ещё трое пациентов с ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приёмный покой больниц города.

Ранее Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины от осколка снаряда во время праздничного салюта по случаю Дня независимости республики в Минске.

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