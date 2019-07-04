Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске
- РИА Новости
«К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти её не удалось», — приводит БЕЛТА слова Караника.
По его словам, остальным пяти пострадавшим помощь оказана на месте, они доставлены в ближайшие больницы.
Ещё трое пациентов с ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приёмный покой больниц города.
Ранее Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины от осколка снаряда во время праздничного салюта по случаю Дня независимости республики в Минске.