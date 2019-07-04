СК Белоруссии возбудил дело после ранения людей из-за салюта в Минске

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями из-за ЧП во время салюта в Минске.

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске», — говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий.

«В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта.