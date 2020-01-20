Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».

«Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работают в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись», — сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что большинство из них живут в сильном дискомфорте, и они либо уже потеряли, либо скоро лишатся своих коррупционных схем.

Ранее Гончарук прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского принять его заявление об отставке, отметив, что у правительства страны «высокий кредит доверия от президента и людей».

17 января Гончарук подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний кабмина. Зеленский отказался принимать отставку премьера.

После этого Гончарук пообещал президенту подготовить до 4 февраля промежуточный отчёт о работе кабмина.