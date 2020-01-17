Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
- Reuters
Как заявил офис главы государства в Telegram, установить причастных необходимо за две недели.
Ранее на YouTube был опубликован ролик с аудиозаписью «совещания», на котором якобы Гончарук заявляет, что у президента «примитивное понимание экономических процессов».
В Управлении госохраны Украины отвергли причастность к обнародованию соответствующей записи.
17 января Гончарук подал заявление об отставке, отметив, что в последние дни «в сеть были слиты файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве».
Председатель правительства отметил, что содержание этих файлов «искусственно создаёт представление», будто премьер и его команда не уважают Зеленского.