Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
  • Reuters

Как заявил офис главы государства в Telegram, установить причастных необходимо за две недели.

Ранее на YouTube был опубликован ролик с аудиозаписью «совещания», на котором якобы Гончарук заявляет, что у президента «примитивное понимание экономических процессов».

В Управлении госохраны Украины отвергли причастность к обнародованию соответствующей записи.

17 января Гончарук подал заявление об отставке, отметив, что в последние дни «в сеть были слиты файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве».

Председатель правительства отметил, что содержание этих файлов «искусственно создаёт представление», будто премьер и его команда не уважают Зеленского.

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