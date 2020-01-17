Эксперт прокомментировал заявление украинского премьера об отставке

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Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский оценил прошение Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины, которое он направил президенту страны Владимиру Зеленскому.
Эксперт прокомментировал заявление украинского премьера об отставке
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«Вполне возможно, что никаких принципиальных перемен не произойдёт, так как Зеленский совершенно не готовился к таким событиям. Скорее всего, данная история закончится обычной информационной кампанией, а президент Украины подтвердит доверие этому составу кабинета министров», — предположил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с URA.RU также прокомментировал заявление украинского премьер-министра об отставке.

Он выразил убеждённость в том, что прошение Гончарука не будет принято.

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