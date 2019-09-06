Адвокат заявил, что Зеленский помиловал лиц из списка на обмен

Украинский президент Владимир Зеленский помиловал лиц, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Россия и Украина. Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин.

«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал Рыбин в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Он также сказал, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным.

В конце августа в Кремле заявили об определённом прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук также отметил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.

30 августа стало известно, что Медведчук и один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович прибыли в Москву и посетили украинских заключённых в следственном изоляторе.