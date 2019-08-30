Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и один из лидеров этой политсилы Вадим Рабинович прибыли в Москву и посетили украинских заключённых в следственном изоляторе. 
Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Наш приезд — это прежде всего гуманитарная акция. Мы приехали, чтобы встретиться с Карпюком и Клыхом», — приводит его слова ТАСС.

Он выразил надежду, что вскоре Станислав Клых и Николай Карпюк вернутся на Украину. По его словам, «с ребятами всё будет хорошо».

Как передаёт РИА Новости, Медведчук отметил, что не располагает данными о сроках обмена заключёнными между Украиной и Россией. По его словам, «переговоры идут, и они успешны».

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. 

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