СБУ заявила, что окончательной даты обмена заключёнными с Россией нет

В Службе безопасности Украины заявили, что окончательной даты обмена удерживаемыми лицами между украинской и российской сторонами нет. Об этом информирует Obozrevatel со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

«Мы не говорим дату. Окончательной даты пока нет», — заявила она.

Также в украинской спецслужбе сообщили, что никаких препятствий для обмена заключёнными между Киевом и Москвой нет. По оценке СБУ, «всё идёт планово».

Ранее в СБУ сообщили, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Россией продолжаются, и призвали СМИ не распространять недостоверную информацию по этой теме.

«Украинская правда» со ссылкой на источники заявляла, что в киевском аэропорту Жуляны ожидается посадка самолёта с заключёнными из России в рамках обмена.