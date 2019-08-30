СБУ заявила, что окончательной даты обмена заключёнными с Россией нет
- РИА Новости
«Мы не говорим дату. Окончательной даты пока нет», — заявила она.
Также в украинской спецслужбе сообщили, что никаких препятствий для обмена заключёнными между Киевом и Москвой нет. По оценке СБУ, «всё идёт планово».
Ранее в СБУ сообщили, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Россией продолжаются, и призвали СМИ не распространять недостоверную информацию по этой теме.
«Украинская правда» со ссылкой на источники заявляла, что в киевском аэропорту Жуляны ожидается посадка самолёта с заключёнными из России в рамках обмена.