Путин заявил, что Москва и Киев совместно объявят о решениях по обмену
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- РИА Новости
Комментируя упоминание Медведчуком украинских заключённых Станислава Клыха и Николая Карпюка, Путин отметил, что по этим фигурантам у Москвы «особая позиция».
«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении, и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью на Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», — цитирует РИА Новости российского лидера.
Ранее Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным.
В конце августа в Кремле заявили об определённом прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной.