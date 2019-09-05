Путин заявил, что Москва и Киев совместно объявят о решениях по обмену

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Решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.
Путин заявил, что Москва и Киев совместно объявят о решениях по обмену
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Комментируя упоминание Медведчуком украинских заключённых Станислава Клыха и Николая Карпюка, Путин отметил, что по этим фигурантам у Москвы «особая позиция».

«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении, и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью на Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», — цитирует РИА Новости российского лидера.

Ранее Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным.

В конце августа в Кремле заявили об определённом прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной.

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