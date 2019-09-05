Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Я уже сказал, что мы финализируем наши переговоры по поводу обмена. Я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперёд в сторону нормализации (отношений между Россией и Украиной. — RT)», — сказал Путин, отвечая на вопрос о возможных сроках окончания обмена.

Ранее российский лидер, комментируя ситуацию с обменом, заявил, что России «достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей».