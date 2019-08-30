В Кремле заявили о прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной
- РИА Новости
«Взаимодействие на эту тему осуществляется в закрытом режиме, но определённый прогресс я, конечно, могу подтвердить», — цитирует Ушакова ТАСС.
По его словам, эта тема очень важна «для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса».
Ранее в Киеве сообщили, что переговорный процесс относительно обмена удерживаемыми лицами между сторонами продолжается.
Там также отметили, что окончательной даты обмена нет.