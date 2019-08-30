В Кремле заявили о прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной

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Кремль отмечает определённый прогресс в вопросе обмена заключёнными с Украиной, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
В Кремле заявили о прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной
  • РИА Новости

«Взаимодействие на эту тему осуществляется в закрытом режиме, но определённый прогресс я, конечно, могу подтвердить», — цитирует Ушакова ТАСС.

По его словам, эта тема очень важна «для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса».

Ранее в Киеве сообщили, что переговорный процесс относительно обмена удерживаемыми лицами между сторонами продолжается.

Там также отметили, что окончательной даты обмена нет.

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