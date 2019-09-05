Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
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- РИА Новости
«Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей. Но, исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведём, в том числе и с официальными властями. Думаю, что в ближайшее время это станет известно», — сказал Путин.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.