Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной

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Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей. Но, исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведём, в том числе и с официальными властями. Думаю, что в ближайшее время это станет известно», — сказал Путин.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.

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