Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
«Переговоры по обмену ведутся. Насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшее время они закончатся», — заявил он в интервью каналу «Россия 24» (ВГТРК) в кулуарах форума во Владивостоке.
Ранее помощник украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал, что работа по согласованию возможности обмена заключёнными между Украиной и Россией продолжается.
В пресс-службе Зеленского пообещали разместить официальную информацию после завершения процесса обмена.