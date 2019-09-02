В офисе Зеленского подтвердили работу по обмену заключёнными с Россией
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«У меня есть большая надежда на то, что это произойдёт в самом скором времени. Работа ведётся, уверяю вас», — цитирует Ермака Интерфакс-Украина.
При этом помощник Зеленского призвал не распространять непроверенную информацию по данной теме.
«Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтверждённых данных», — подчеркнул он.
Ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал отказаться от пиара на теме обмена заключёнными.
В пресс-службе Зеленского пообещали разместить официальную информацию после завершения процесса обмена.
В свою очередь, в Кремле заявили, что сторонам удалось добиться некоторого прогресса в согласовании вопроса обмена заключёнными.