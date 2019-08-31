Спикер Рады выступил против пиара на теме обмена заключёнными

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что информацию по поводу обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой должен распространить офис президента Украины Владимира Зеленского.

«Я думаю, что эта информация должна выйти из офиса президента, потому что они прилагали основные усилия для этого процесса», — заявил он.

Также он заявил, что в вопросе обмена не должно быть пиара.

«Лучше, чтобы мы узнали информацию постфактум, увидев парней, девушек дома, а не создавали из этого пиар-мероприятия, а потом разводили руками и говорили: «Извините, у нас что-то не вышло», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Кремль отмечает определённый прогресс в вопросе обмена заключёнными с Украиной.

В Службе безопасности Украины сообщили, что окончательной даты обмена нет.