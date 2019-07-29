СМИ: На Украине прекратили обновлять реестр коррупционеров

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Украинский Минюст перестал вести открытый реестр лиц, которые подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Об этом информирует украинское издание «Деловая столица» со ссылкой на данные сервиса Opendatabot.
СМИ: На Украине прекратили обновлять реестр коррупционеров
  • РИА Новости

Отмечается, что с августа 2018 года в реестре «каждые 7—10 дней» обновлялись данные о коррупционерах.

При этом последнее обновление портала с данными зафиксировано 25 июня 2019 года.

Издание утверждает, что в связи с этим порядка 24 тыс. человек, совершивших коррупционное преступление, могут иметь потенциальную возможность вернуться на госслужбу.

По украинскому законодательству, осуждённое за коррупцию лицо не может занимать государственные должности как минимум в течение трёх лет.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о планах Киева реформировать СБУ.

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