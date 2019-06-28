В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы его не впустим в страну», — сказал Гахария.
20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Это произошло после того, как грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.
Позднее демонстрации приобрели крайне русофобский характер. В частности, в Тбилиси кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке, некоторые грузинские кафе выразили намерение повысить цены в своих заведениях исключительно для туристов из России, а грузинские националисты напали на российских журналистов.
Вместе с этим грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны», добавив позднее, что политические разногласия не должны влиять на российских туристов, которые хотят посетить её страну, и они «должны продолжать приезжать, так как любят Грузию».
В итоге президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.
Бывший спикер парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе оценила последствия инцидента, связанного с Гавриловым.
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