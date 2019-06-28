В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова

Короткая ссылка
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы его не впустим в страну», — сказал Гахария.

20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Это произошло после того, как грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия. 

Позднее демонстрации приобрели крайне русофобский характер. В частности, в Тбилиси кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке, некоторые грузинские кафе выразили намерение повысить цены в своих заведениях исключительно для туристов из России, а грузинские националисты напали на российских журналистов.

Вместе с этим грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны», добавив позднее, что политические разногласия не должны влиять на российских туристов, которые хотят посетить её страну, и они «должны продолжать приезжать, так как любят Грузию».

В итоге президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. 

Бывший спикер парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе оценила последствия инцидента, связанного с Гавриловым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить