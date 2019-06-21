Грузинский политик оценила последствия инцидента с Гавриловым

Бывший спикер парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе оценила последствия инцидента, связанного с российским депутатом Сергеем Гавриловым.

Как она заявила в эфире телеканала «Россия 24», произошедшее отбросило российско-грузинские отношения на несколько лет назад.

«Мне искренне жаль, что, в принципе, мы практически опять пошли по тому же кругу. Это была трагическая совершенно картина, что вчера происходило на проспекте Руставели... Благодаря совершенно неправильной политике, которую вёл господин Иванишвили, который вчера олицетворился в такой всплеск эмоций, благодаря этому, к сожалению, российско-грузинские отношения буквально откинуты на несколько лет назад», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с тем она выразила мнение, что Гаврилов стал жертвой плохой организации мероприятия, так как ответственные за него люди не смогли заранее оценить реакцию населения Грузии на подобного рода ситуацию.

«Пригласили человека и указали ему на кресло, он сел в это кресло. Естественно, здесь никакой задней мысли или скрытого умысла со стороны России не было. Однако это, конечно, тупость нашего руководства во главе с господином Иванишвили, потому что было совершенно нетрудно понять, какая реакция будет у населения, которое последнее десятилетие практически подпитывалось антироссийской риторикой», — добавила она.

Ранее в Тбилиси произошли массовые волнения. Это случилось после того, как грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия из-за того, что Гаврилов, возглавляющий организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.

Подробнее — в материале RT.