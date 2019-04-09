Дочь Назарбаева рассказала, кто может баллотироваться на пост президента Казахстана
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«Баллотироваться может любой гражданин страны в соответствии с Конституцией и законами. Решение о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии», — приводит её слова Zakon.kz.
Ранее помощница спикера Сауле Мустафаева рассказала, что Назарбаева не собирается баллотироваться на пост президента страны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил досрочные выборы главы республики на 9 июня.