Дочь Назарбаева рассказала, кто может баллотироваться на пост президента Казахстана

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Спикер сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева, дочь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, заявила, что на пост лидера государства может баллотироваться любой гражданин страны.
Дочь Назарбаева рассказала, кто может баллотироваться на пост президента Казахстана
  • Reuters

«Баллотироваться может любой гражданин страны в соответствии с Конституцией и законами. Решение о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии», — приводит её слова Zakon.kz.

Ранее помощница спикера Сауле Мустафаева рассказала, что Назарбаева не собирается баллотироваться на пост президента страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил досрочные выборы главы республики на 9 июня.

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