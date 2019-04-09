Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что досрочные выборы главы республики пройдут 9 июня.

«Я принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня», — цитирует его Sputnik.

По словам казахстанского лидера, данное решение является очень важным и нужным.

Ранее Токаев заявил, что его обязанность как второго президента страны заключается, в частности, в том, чтобы беречь дружбу с Россией.

19 марта Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента Казахстана.

20 марта Токаев принёс присягу народу страны и вступил в должность президента республики.