Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
- РИА Новости
«Я принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня», — цитирует его Sputnik.
По словам казахстанского лидера, данное решение является очень важным и нужным.
Ранее Токаев заявил, что его обязанность как второго президента страны заключается, в частности, в том, чтобы беречь дружбу с Россией.
19 марта Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента Казахстана.
20 марта Токаев принёс присягу народу страны и вступил в должность президента республики.