Токаев пообещал беречь дружбу Казахстана и России
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Он назвал Россию надёжным стратегическим партнёром и добрым соседом, который, «согласно известной пословице, ближе любого родственника».
«Между нашими странами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, эффективно развивается сотрудничество во всех сферах. У нас практически не существует вопросов, которые бы не находили своего решения в ходе постоянного конструктивного диалога», — сказал Токаев.
Как указал президент, по мнению Казахстана, благополучие обоих государств во многом зависит от того, будут ли сохранены сложившиеся связи между народами.
«Мы должны беречь дружбу наших народов. В этом состоит моя обязанность как второго президента Казахстана», — добавил он.
Токаев совершит свой первый зарубежный визит 3 апреля в Россию, где он проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.