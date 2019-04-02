Токаев пообещал беречь дружбу Казахстана и России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что его обязанность как второго президента страны заключается в том, чтобы беречь дружбу с Россией.

Он назвал Россию надёжным стратегическим партнёром и добрым соседом, который, «согласно известной пословице, ближе любого родственника».

«Между нашими странами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, эффективно развивается сотрудничество во всех сферах. У нас практически не существует вопросов, которые бы не находили своего решения в ходе постоянного конструктивного диалога», — сказал Токаев.

Как указал президент, по мнению Казахстана, благополучие обоих государств во многом зависит от того, будут ли сохранены сложившиеся связи между народами.

«Мы должны беречь дружбу наших народов. В этом состоит моя обязанность как второго президента Казахстана», — добавил он.

Токаев совершит свой первый зарубежный визит 3 апреля в Россию, где он проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.