Токаев совершит свой первый зарубежный визит в качестве президента в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит свой первый зарубежный визит 3 апреля в Россию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.

«3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию. Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — указывается в сообщении.

19 марта Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана.

20 марта Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.