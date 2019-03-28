Токаев совершит свой первый зарубежный визит в качестве президента в Россию
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.
«3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию. Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — указывается в сообщении.
19 марта Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана.
20 марта Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.