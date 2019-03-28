Токаев совершит свой первый зарубежный визит в качестве президента в Россию

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит свой первый зарубежный визит 3 апреля в Россию.
Токаев совершит свой первый зарубежный визит в качестве президента в Россию
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.

«3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию. Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — указывается в сообщении.

19 марта Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана.

20 марта Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.

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