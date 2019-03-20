Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана
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Об этом сообщает ТАСС.
«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал Токаев.
19 марта Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики.
Впоследствии стало известно, что исполняющим обязанности казахстанского лидера будет председатель сената парламента Токаев.