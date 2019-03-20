Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс 20 марта присягу народу страны. Соответствующая церемония прошла во время совместного заседания двух палат парламента республики. Отмечается, что занимать пост президента страны Токаев будет до выборов нового главы государства.

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Об этом сообщает ТАСС. «Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал Токаев. 19 марта Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики. Впоследствии стало известно, что исполняющим обязанности казахстанского лидера будет председатель сената парламента Токаев.