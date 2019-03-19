Назарбаев назвал исполняющего обязанности президента Казахстана

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Исполнять обязанности президента Казахстана будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил Нурсултан Назарбаев в обращении к народу после объявления о своей отставке.
Назарбаев назвал исполняющего обязанности президента Казахстана
  • РИА Новости

«По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента», — цитирует Интерфакс Назарбаева.

Он отметил, что продолжит возглавлять Совет безопасности страны.

«Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук. Я буду продолжать (оставаться. — RT) главой Совбеза и партии «Нур Отан», — добавил Назарбаев.

Ранее он объявил о своей отставке. В феврале Назарбаев отправил правительство страны в отставку

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