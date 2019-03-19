Назарбаев назвал исполняющего обязанности президента Казахстана
- РИА Новости
«По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента», — цитирует Интерфакс Назарбаева.
Он отметил, что продолжит возглавлять Совет безопасности страны.
«Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук. Я буду продолжать (оставаться. — RT) главой Совбеза и партии «Нур Отан», — добавил Назарбаев.
Ранее он объявил о своей отставке. В феврале Назарбаев отправил правительство страны в отставку.