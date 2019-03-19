Назарбаев объявил об отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку. О соответствующем решении глава государства объявил в ходе обращения к народу в эфире республиканских телеканалов. По его словам, данное решение было для него непростым.

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«Я принял непростое для себя решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — цитирует Назарбаева Sputnik Казахстан. 21 февраля Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку. Новый кабинет министров возглавил Аскар Мамин.