Назарбаев объявил об отставке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку. О соответствующем решении глава государства объявил в ходе обращения к народу в эфире республиканских телеканалов. По его словам, данное решение было для него непростым.
- © Алексей Дружинин / РИА Новости
«Я принял непростое для себя решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — цитирует Назарбаева Sputnik Казахстан.
21 февраля Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку. Новый кабинет министров возглавил Аскар Мамин.
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