Назарбаев объявил об отставке

Короткая ссылка
RT
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку. О соответствующем решении глава государства объявил в ходе обращения к народу в эфире республиканских телеканалов. По его словам, данное решение было для него непростым.
Назарбаев объявил об отставке
  • © Алексей Дружинин / РИА Новости

«Я принял непростое для себя решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — цитирует Назарбаева Sputnik Казахстан

21 февраля Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставкуНовый кабинет министров возглавил Аскар Мамин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить