В Армении порядка 90 человек госпитализировали с пищевым отравлением

Около 90 сотрудников винодельческого предприятия в Армавирской области Армении были доставлены в больницы с пищевым отравлением. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

РИА Новости

«17 мая в 18:34 (17:34 мск) поступило сообщение о госпитализации с признаками пищевого отравления 90 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО Tierras De Armenia», — говорится в сообщении. Отмечается, что после получения медпомощи были выписаны 20 человек. По последним данным, лечение в больницах городов Армавир и Мецамор проходят 67 сотрудников винодельческого предприятия. Ранее в Москве шестеро рабочих были госпитализированы из-за отравления. Также портал URA.RU сообщал о причине массового отравления челябинцев, купивших салат «Селёдка под шубой» в гипермаркете.