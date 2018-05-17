В Армении порядка 90 человек госпитализировали с пищевым отравлением

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Около 90 сотрудников винодельческого предприятия в Армавирской области Армении были доставлены в больницы с пищевым отравлением. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
В Армении порядка 90 человек госпитализировали с пищевым отравлением
  • РИА Новости

«17 мая в 18:34 (17:34 мск) поступило сообщение о госпитализации с признаками пищевого отравления 90 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО Tierras De Armenia», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения медпомощи были выписаны 20 человек.

По последним данным, лечение в больницах городов Армавир и Мецамор проходят 67 сотрудников винодельческого предприятия.

Ранее в Москве шестеро рабочих были госпитализированы из-за отравления.

Также портал URA.RU сообщал о причине массового отравления челябинцев, купивших салат «Селёдка под шубой» в гипермаркете.

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