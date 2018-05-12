В Москве шестеро рабочих госпитализированы из-за отравления

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В Москве шестеро дорожных рабочих оказались в больнице с отравлением.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Роспотребнадзора.

По данным ведомства, до госпитализации рабочие употребляли шаурму, купленную в палатке в Капотне.

В рамках проведения расследования проводится отбор образцов ингредиентов и готовой продукции, воды, смывов с рабочих поверхностей и технологического оборудования, бактериологическое обследование персонала объекта общественного питания.

Уточняется, что уже выявлены грубые нарушения требований к приготовлению продукции общественного питания и к условиям проживания пострадавших. 

Ранее портал URA.RU сообщал причину массового отравления челябинцев, купивших салат «Селёдка под шубой» в гипермаркете.

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