Депутат рассказал о сборе в Раде подписей за импичмент президента

Внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко рассказал о сборе подписей в парламенте за импичмент украинского президента.

«С сегодняшнего дня «Рух новых сил» начинает сбор подписей народных депутатов для начала парламентской процедуры отставки президента в порядке импичмента», — цитирует Интерфакс-Украина Деревянко. В конце апреля сторонники экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили потребовали импичмента украинского президента Петра Порошенко.