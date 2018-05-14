Депутат рассказал о сборе в Раде подписей за импичмент президента
Внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко рассказал о сборе подписей в парламенте за импичмент украинского президента.
«С сегодняшнего дня «Рух новых сил» начинает сбор подписей народных депутатов для начала парламентской процедуры отставки президента в порядке импичмента», — цитирует Интерфакс-Украина Деревянко.
В конце апреля сторонники экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили потребовали импичмента украинского президента Петра Порошенко.
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