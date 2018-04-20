Додон рассказал, что мешает восстановить объёмы поставок молдавского вина в Россию

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Президент Молдавии Игорь Додон в ходе «Прямой линии» рассказал, что мешает восстановить большие объёмы поставок молдавского вина в Россию.

«С прошлого года, я знаю, объёмы (поставок. — RT) начали увеличивать существенно, но у нас есть одна проблема и она большая — это таможенные пошлины и акцизы на молдавскую алкогольную продукцию», — рассказал он.

По словам Додона, если страна вернётся к режиму, существовавшему до 2014 года, а таможенные пошлины и акцизы будут сняты, то объёмы поставок молдавского вина в Россию значительно увеличатся.

При этом он добавил, что подобные изменения могут произойти после следующих парламентских выборов в стране.

Ранее стало известно, что Молдавия включила вино в список продуктов питания.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН рассказал, что с переходом в Молдавии вина в разряд пищевых продуктов его потребление не приведёт к росту алкоголизма.

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