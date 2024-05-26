Приходько сообщил о повреждении двух домостроений в результате обстрела Горловки

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении двух домостроений в результате обстрела ВСУ.

«В результате украинской вооружённой агрессии в посёлке шахты им. Гагарина (Никитовский район Горловки) повреждены два домостроения», — написал он в Telegram.

Ранее над Белгородской областью было уничтожено два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».