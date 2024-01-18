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Фонд Порошенко намерен восстановить уничтоженный во Львове музей Шухевича

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Фонд экс-президента Украины Петра Порошенко намерен восстановить уничтоженный во Львове музей украинского националиста и главнокомандующего УПА* Романа Шухевича. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.
Фонд Порошенко намерен восстановить уничтоженный во Львове музей Шухевича
  • globallookpress.com
  • © Petro Poroshenko

В своих соцсетях он сообщил, что во Львовском историческом музее прошло совещание по поводу уничтоженного музея Шухевича, там присутствовали «музейщики, историки» и представители семьи Шухевичей и Фонда Порошенко.

«Большинство сошлось на том, что музей должен быть восстановлен как можно быстрее», — сказал украинский депутат.

По его словам, уничтоженное здание «является самым важным артефактом музея».

«Фонд Порошенко взял на себя обязанность обеспечить эту работу ресурсами», — сказал он.

1 января мэр Львова Андрей Садовой сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате взрывов. Это произошло в день рождения Степана Бандеры.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).

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