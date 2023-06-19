Врач Жемчугов посоветовал не использовать воду для полива из водоёмов Николаевской области

Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT прокомментировал данные областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины о выявлении холеровидного вибриона в пресных водоёмах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС.

«На южной Украине, в прибрежной зоне Азовского моря, холера исторически процветает много десятилетий, поэтому в этом ничего особенного нет», — рассказал врач.

При этом специалист предупредил, что не стоит купаться и употреблять воду из этих водоёмов даже для полива. Он также подчеркнул, что если это прибрежная зона моря, то это кратковременно, значит, по его словам, холера «через какое-то время обязательно погибнет».

«Пить только кипячёную воду либо из проверенных источников, приоритетно глубоких артезианских. Мыть руки, при первых признаках — а это сильнейшая диарея, рвота — обращаться к врачу. Если холера выявлена в ранние сроки, она легко лечится», — заключил Жемчугов.

Ранее стало известно о том, что холеровидный вибрион выявлен в пресных водоёмах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС.

16 июня сообщалось, что почти 1 тыс. человек прошли вакцинацию от инфекционных заболеваний в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС.

В регионе развернули прививочную кампанию с целью предотвратить возможное распространение инфекций.