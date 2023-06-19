Минздрав Украины сообщил об обнаружении возбудителя холеры в воде в Николаевской области

Холеровидный вибрион выявлен в пресных водоёмах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС.

Об этом сообщил областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

«По результатам проведённых исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что почти 1 тыс. человек прошли вакцинацию от инфекционных заболеваний в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС.

В регионе развернули прививочную кампанию с целью предотвратить возможное распространение инфекций.