Минздрав Украины сообщил об обнаружении возбудителя холеры в воде в Николаевской области
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Об этом сообщил областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
«По результатам проведённых исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что почти 1 тыс. человек прошли вакцинацию от инфекционных заболеваний в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС.
В регионе развернули прививочную кампанию с целью предотвратить возможное распространение инфекций.