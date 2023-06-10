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Мурашко: проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС нет

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Минздрав России не видит проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС.
Мурашко: проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС нет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«(Проблем. — RT) нет. У нас, во-первых, там резервы были — заведомо мы уже готовили», — цитирует его ТАСС.

Мурашко отметил, что на территории Херсонской области также расположен аптечный склад с лекарственными препаратами.

Ранее стало известно, что с затопленных территорий Новокаховского городского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировали свыше 6 тыс. человек.

В Херсонской области после подтопления территорий развернули прививочную кампанию с целью предотвратить возможное распространение инфекций.

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