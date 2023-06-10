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Сальдо: прививки от гепатита и инфекций начали делать в Херсонской области

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Прививочная кампания развёрнута в Херсонской области после подтопления территорий с целью предотвратить возможное распространение инфекций.
Сальдо: прививки от гепатита и инфекций начали делать в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Сейчас уже нужны прививки и от гепатита, и от инфекционных возможных заболеваний, которые могут появиться сейчас. Медицинские бригады есть, они работают, прививки уже тоже начались», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что с затопленных территорий Новокаховского городского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировали свыше 6 тыс. человек.

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