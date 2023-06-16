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Более 900 жителей Херсонской области вакцинировали от инфекций после ЧС на Каховской ГЭС

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Почти 1 тыс. человек прошли вакцинацию от инфекционных заболеваний в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.
Более 900 жителей Херсонской области вакцинировали от инфекций после ЧС на Каховской ГЭС
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«С 12 июня вакцинировано 957 человек, из которых 37 — дети», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Херсонской области работают четыре стационарных пункта вакцинации от вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии Зонне.

По последним данным, в результате ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 25 человек.

Также сообщалось, что около 8 тыс. жителей эвакуировано с подтопленных территорий в Херсонской области ниже разрушенной Каховской ГЭС.

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