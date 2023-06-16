Более 900 жителей Херсонской области вакцинировали от инфекций после ЧС на Каховской ГЭС
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Об этом сообщили в региональном Минздраве.
«С 12 июня вакцинировано 957 человек, из которых 37 — дети», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Херсонской области работают четыре стационарных пункта вакцинации от вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии Зонне.
По последним данным, в результате ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 25 человек.
Также сообщалось, что около 8 тыс. жителей эвакуировано с подтопленных территорий в Херсонской области ниже разрушенной Каховской ГЭС.