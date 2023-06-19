Минобороны: подтопление Херсонской области может создать очаги лихорадки Западного Нила
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям», — заявил он.
Кириллов отметил, что после спада уровня воды возможно формирование очагов лихорадки Западного Нила.
Ранее холеровидный вибрион был выявлен в пресных водоёмах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС.