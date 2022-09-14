Глава ВГА Харьковской области: многих не смогли эвакуировать из-за отсутствия связи
- РИА Новости
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«Люди смогли покинуть территорию, но очень большое количество людей там осталось. Ситуация остаётся крайне сложной. Физически они не успели выехать, отсутствовала коммуникация, связь, поэтому достаточно большое количество людей осталось», — сказал он в эфире «Россия 24».
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что учителя и директора школ из Харьковской области, пожелавшие покинуть регион, перевезены на территорию России.