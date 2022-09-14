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Глава ВГА Харьковской области: многих не смогли эвакуировать из-за отсутствия связи

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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что многие жители региона не смогли эвакуироваться из-за отсутствия связи.
Глава ВГА Харьковской области: многих не смогли эвакуировать из-за отсутствия связи
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Люди смогли покинуть территорию, но очень большое количество людей там осталось. Ситуация остаётся крайне сложной. Физически они не успели выехать, отсутствовала коммуникация, связь, поэтому достаточно большое количество людей осталось», — сказал он в эфире «Россия 24».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что учителя и директора школ из Харьковской области, пожелавшие покинуть регион, перевезены на территорию России.

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