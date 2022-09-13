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Кравцов: пожелавшие уехать из Харьковской области учителя перевезены в Россию

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учителя и директора школ из Харьковской области, пожелавшие покинуть регион, перевезены на территорию России.
Кравцов: пожелавшие уехать из Харьковской области учителя перевезены в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

«Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность. Мы это обеспечили, сегодня они находятся в Белгородской, Ростовской (областях. — RT), Краснодарском крае», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минпросвещения России рассказали, что с 1 сентября в школах Харьковской области работают местные педагоги.

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