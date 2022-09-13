Кравцов: пожелавшие уехать из Харьковской области учителя перевезены в Россию

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учителя и директора школ из Харьковской области, пожелавшие покинуть регион, перевезены на территорию России.

«Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность. Мы это обеспечили, сегодня они находятся в Белгородской, Ростовской (областях. — RT), Краснодарском крае», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минпросвещения России рассказали, что с 1 сентября в школах Харьковской области работают местные педагоги.