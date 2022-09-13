Кравцов: пожелавшие уехать из Харьковской области учителя перевезены в Россию
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«Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность. Мы это обеспечили, сегодня они находятся в Белгородской, Ростовской (областях. — RT), Краснодарском крае», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Минпросвещения России рассказали, что с 1 сентября в школах Харьковской области работают местные педагоги.