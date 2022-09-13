Минпросвещения России: с 1 сентября в школах Харьковской области работают местные педагоги
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Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.
Российские учителя находятся в зонах, где ситуацию контролируют российские военные и военные ДНР и ЛНР.
«Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности», — сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее глава СК поручил завести дело по факту задержания ВСУ учителей в Харьковской области.