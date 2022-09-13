Минпросвещения России: с 1 сентября в школах Харьковской области работают местные педагоги

С начала учебного года в школах Харьковской области работают местные учителя.

Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

Российские учителя находятся в зонах, где ситуацию контролируют российские военные и военные ДНР и ЛНР.

«Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее глава СК поручил завести дело по факту задержания ВСУ учителей в Харьковской области.