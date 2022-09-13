Глава СК поручил завести дело по факту задержания ВСУ учителей в Харьковской области

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, которые преподавали по российским учебным программам в Харьковской области.

«Педагоги преподавали в региональных школах по российской учебной программе. Представителями киевского режима данная деятельность квалифицирована как преступление, организовано их уголовное преследование», — говорится в сообщении СК в Telegram.

Ранее РИА Новости в пресс-службе администрации региона уточнили, что российские учителя не работали на освобождённых территориях Харьковской области, судьба местных педагогов, которые были готовы преподавать по новой методике и сотрудничали с Россией, неизвестна.

10 сентября сообщалось, что власти Харьковской области призвали жителей освобождённых территорий покинуть дома в зоне боевых действий из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ. Наряду с этим Минобороны России сообщило о переброске войск и техники, в том числе тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк», на Харьковское направление, где идут интенсивные бои с войсками киевского режима.