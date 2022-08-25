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В Минске возбудили уголовные дела против депутата Верховной рады Украины

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Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко.
В Минске возбудили уголовные дела против депутата Верховной рады Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом БЕЛТА сообщили в надзорном ведомстве.

Гончаренко инкриминируют угрозу насилием в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и дискредитацию страны.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как белорусский лидер поздравил украинцев с Днём независимости.

В МИД Белоруссии назвали риторику Гончаренко человеконенавистнической.

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