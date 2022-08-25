В Минске возбудили уголовные дела против депутата Верховной рады Украины
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Об этом БЕЛТА сообщили в надзорном ведомстве.
Гончаренко инкриминируют угрозу насилием в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и дискредитацию страны.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как белорусский лидер поздравил украинцев с Днём независимости.
В МИД Белоруссии назвали риторику Гончаренко человеконенавистнической.