МИД Белоруссии назвал человеконенавистнической риторику депутата Рады о Лукашенко

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал человеконенавистнической риторику депутата Верховной рады Украины Алексея Гочаренко в адрес белорусского президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщило РИА Новости.

«К глубокому сожалению, это ведь далеко не первый пример изощрённой человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит на Украине», — сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, как недавно посол Украины в Казахстане «призывал убивать побольше людей».

По его словам, данные «кровожадные желания и комментировать не нужно», поскольку «они всё и так прямо говорят».

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как белорусский лидер поздравил украинцев с Днём независимости.