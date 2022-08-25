МИД Белоруссии назвал человеконенавистнической риторику депутата Рады о Лукашенко
- AP
Об этом сообщило РИА Новости.
«К глубокому сожалению, это ведь далеко не первый пример изощрённой человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит на Украине», — сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.
Он напомнил, как недавно посол Украины в Казахстане «призывал убивать побольше людей».
По его словам, данные «кровожадные желания и комментировать не нужно», поскольку «они всё и так прямо говорят».
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как белорусский лидер поздравил украинцев с Днём независимости.