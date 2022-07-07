Глава МИД ДНР: представительские центры республики в Европе продолжают работать

Представительские центры Донецкой Народной Республики в Европе продолжают работу, несмотря на давление со стороны местных властей. Об этом заявила глава МИД республики Наталья Никонорова.

«Обязательно нужно упомянуть и ту нашу работу, которую мы осуществляем на треке публичной дипломатии. Огромное подспорье для этого — наши представительские центры в странах Европы. Они продолжают работать, несмотря на большое давление со стороны властей европейских государств, проводят мероприятия в поддержку народа Донбасса», — заявила Никонорова в интервью ТАСС.

По её словам, центры способствуют налаживанию культурного, образовательного, экономического взаимодействия между Донбассом и Европой, а также оказывают консультационную помощь жителям Донбасса в Европе.

Отмечается, что всего в странах Европы работают семь представительских центров ДНР — в Бельгии, Греции, Чехии, Франции, Финляндии и два в Италии.

Ранее стало известно, что церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в России состоится 12 июля, на неё приглашены официальные представители России, Абхазии, Сирии, Южной Осетии.

В торжественной церемонии открытия посольства ДНР в Москве также примет участие глава МИД России Сергей Лавров.