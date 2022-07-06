МИД России: Лавров 12 июля примет участие в открытии посольства ДНР в Москве

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Посольство Донецкой Народной Республики в Москве откроется в Грохольском переулке, 12 июля глава МИД России Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия, заявил заместитель директора Департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев.
МИД России: Лавров 12 июля примет участие в открытии посольства ДНР в Москве
  • РИА Новости

«12 июля министр иностранных дел России примет участие в церемонии открытия посольства Донецкой Народной Республики в Москве», — приводит ТАСС слова Зайцева на брифинге.

Он отметил, что посольство будет располагаться по адресу Грохольский переулок, дом №13, строение 2.

Ранее стало известно, что церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в России состоится 12 июля, на неё приглашены официальные представители России, Абхазии, Сирии, Южной Осетии.

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