МИД России: Лавров 12 июля примет участие в открытии посольства ДНР в Москве

Посольство Донецкой Народной Республики в Москве откроется в Грохольском переулке, 12 июля глава МИД России Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия, заявил заместитель директора Департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев.

«12 июля министр иностранных дел России примет участие в церемонии открытия посольства Донецкой Народной Республики в Москве», — приводит ТАСС слова Зайцева на брифинге.

Он отметил, что посольство будет располагаться по адресу Грохольский переулок, дом №13, строение 2.

Ранее стало известно, что церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в России состоится 12 июля, на неё приглашены официальные представители России, Абхазии, Сирии, Южной Осетии.