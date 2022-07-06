МИД России: Лавров 12 июля примет участие в открытии посольства ДНР в Москве
- РИА Новости
«12 июля министр иностранных дел России примет участие в церемонии открытия посольства Донецкой Народной Республики в Москве», — приводит ТАСС слова Зайцева на брифинге.
Он отметил, что посольство будет располагаться по адресу Грохольский переулок, дом №13, строение 2.
Ранее стало известно, что церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в России состоится 12 июля, на неё приглашены официальные представители России, Абхазии, Сирии, Южной Осетии.